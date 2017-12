Le nombre de cambriolages a baissé de 16% l'an dernier

Le nombre de cambriolages a baissé de 16 pour cent en 2016, passant de 67.103 cas en 2015 à 56.215 en 2016, a fait savoir mardi le député CD&V, Franky Demon, qui avait demandé les résultats auprès du gouvernement fédéral. Ce chiffre semble également diminuer en 2017: durant le premier semestre de l'année, 25.335 cambriolages ont été commis, selon les données de la police fédérale. Cette baisse est due aux actions de prévention organisées par les différentes zones de police, ainsi qu'au réseau de 'voisins vigilants'.

Le nombre de cambriolages avec violence a également légèrement reculé. Ainsi, on en dénombrait 931 l'an dernier, soit 1,6 pour cent des cambriolages dans notre pays. Ce pourcentage s'élevait à 1,7 pour cent en 2015. Près de 70 pour cent des cambriolages sont commis dans des maisons, et 18 pour cent dans des appartements. Les autres faits ont eu lieu dans des garages et d'autres bâtiments. La plupart d'entre eux ont été commis en province de Hainaut (10.688 en 2016), Anvers (7.391) et dans la Région de Bruxelles-Capitale (7.335). Les chiffres démontrent également que la plupart des cambriolages ont lieu en journée, soit entre 6h00 et 21h59.

"Il n'est pas surprenant que la plupart des cambriolages aient lieu pendant la journée, car le volet du soir est également inclus. Les personnes sont souvent encore au travail ou exercent leur hobby. Il est donc logique que la plupart des vols sont perpétrés en journée et pas durant la nuit", explique M. Demon. Les cambriolages sont plus souvent commis les vendredis et les samedis par rapport aux autres jours de la semaine. Selon M. Demon, la diminution du nombre de cambriolages est due au déploiement des initiatives des zones de police pour lutter contre le phénomène. Ainsi, 175 zones sur 189 ont épinglé les cambriolages de domiciles comme étant une des priorités de leur plan de sécurité. Un autre aspect qui semble faire reculer le nombre de cambriolages est la vigilance dont fait preuve le voisinage. Les voisins qui suspectent quelque chose avertissent plus rapidement la police. Le Partenariat Local de Prévention (PLP) joue également un rôle favorable, selon M. Demon.