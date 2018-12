Le nombre d'incidents avec des drones dans l'espace aérien belge a doublé en un an

De 15 incidents de drone dans l'espace aérien belge en 2017, on est passé à 30 en 2018, selon des chiffres dévoilés par le porte-parole de Skeyes (anciennement Belgocontrol), Alain Knieps. Et depuis 2015, ce chiffre est en constante augmentation : il n'y a eu que 6 incidents en 2015, et 11 en 2017.