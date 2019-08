Le Nokia 3210 venait de sortir, on payait en francs... il y a 20 ans, une éclipse totale de soleil en Belgique (vidéos)

En août 1999, on payait encore en francs belges, le Nokia 3210 était à peine commercialisé et Guy Verhofstadt était Premier ministre depuis un mois. Le 11 août de cette année-là, tout le monde avait les yeux tournés vers le ciel. Ceux qui avaient choisi d'immortaliser l'événement l'avaient fait caméscope au poing ou avec un appareil photo. Dans le journal télévisé, on expliquait au téléspectateurs qu'il valait mieux miser sur une pellicule de "200 ASA qui est une sensibilité passe-partout". Autant de conseils qu'on aurait du mal à interpréter aujourd'hui.

C'était il y a 20 ans, au siècle dernier, dans une autre époque. Sans internet grand public, sans smartphone, sans réseaux sociaux. Le 11 août 1999, une partie de la planète, dont l'Europe, assistait à une éclipse totale de soleil. L'un des derniers événements marquant du 20e siècle, à quelques mois de l'An 2000 et de son "bug" tant redouté.

Comme le rapporte une dépêche de l'Agence France-Presse datée du 31 juillet 1999, l'éclipse nourrit toutes les inquiétudes. L'Association française d'astronomie répond aux questions - parfois surprenantes - des plus inquiets. "Mon chien vient d'être opéré de la cataracte. Doit-il quand même porter des lunettes le jour de l'éclipse ?". Même souci pour les chats, les chevaux ou les vaches. "On va les enfermer pour pas qu'ils regardent l'éclipse", a raconté un agriculteur.

Les médias avaient martelé des semaines durant leurs conseils : ne surtout pas regarder le soleil à l'oeil nu. Tout le monde cherchait donc à se procurer une paire de lunettes équipées de filtres. En France, c'est l'Association française d'astronomie qui possède le plus gros stock : 15 millions de paires de lunettes vendues 25 centimes d'euros écoulées en quelques jours. Résultat : ceux qui veulent assister au spectacle se rabattent sur les magazines et journaux qui offrent une paire gratuite à l'achat d'un exemplaire.

Les Belges étaient invités à prendre la direction du sud du pays pour profiter au mieux du spectacle. On craignait alors des embouteillages monstre vers le province de Luxembourg où entre 100 et 300.000 personnes étaient attendues. La SNCB avait triplé son offre sur les lignes Bruxelles-Arlon et Bruxelles-Libramont-Virton.

"C'est l'occasion où jamais pour une journée de faire du covoiturage, d'être à quatre dans une voiture plutôt qu'un ou deux, martelait Isabelle Durant, ministre des Transports et de la Mobilité, cinq jours avant l'éclipse. C'est une façon aussi de découvrir la journée et l'éclipse de façon différente. Et c'est un appel à la responsabilité de chacun par rapport à notre responsabilité collective vis-à-vis du trafic de cette journée-là."