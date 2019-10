Le Nobel de médecine attribué aux Américains William Kaelin et Gregg Semenza et au Britannique Peter Ratcliffe

Le Nobel de médecine a été attribué lundi aux Américains William Kaelin et Gregg Semenza et au Britannique Peter Ratcliffe. Ils ont été distingués pour avoir découvert comment les cellules détectent et s'adaptent à la disponibilité en oxygène.

"L'importance fondamentale de l'oxygène est connue depuis des siècles, mais le processus d'adaptation des cellules aux variations de niveau d'oxygène est longtemps resté un mystère", a indiqué l'Assemblée Nobel de l'Institut Karolinska à Stockholm dans ses attendus.