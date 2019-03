Le nitrite dans le jambon? Inutile selon un rapport choc

Ces additifs donnent à la charcuterie un aspect rosé, réputé plus appétissant pour le consommateur. Cependant, l’aspect esthétique n’est pas la raison invoquée par l’industrie pour justifier l’emploi des sels de nitrites dans la production de viande. Ils avancent depuis longtemps qu’ils permettent de limiter la prolifération de microorganismes nuisibles dans la viande, en particulier la bactérie responsable du botulisme.

C’est cette affirmation qu’une étude scientifique commandée par l’association britannique des processeurs de viande (BMPA) devait prouver une bonne fois pour toutes. Seulement voilà, le rapport qui a pu être consulté par des journalistes du Guardian prouve le contraire ! Les conclusions indiquent clairement que le nitrite n’empêche pas le développement des bactéries dans la viande et que son emploi ne peut être justifié par des raisons sanitaires.

Test Achats monte au créneau

Après avoir pris connaissance de ces révélations, l’organisation de défense des consommateurs a rapidement réagi. Julie Frère, la porte-parole de Test Achats, veut interpeller les autorités : "On demande à la Commission européenne de revoir à la baisse les seuils autorisés de ces additifs. Nous voulons aussi nous adresser directement aux fabricants pour leur demander de les éviter au maximum."

A Test-Achat, on tient aussi à souligner la dangerosité potentielle de ces substances : "Ces nitrites sont susceptibles de former des nitrosamines, une substance cancérigène". Un phénomène qui serait l’un des facteurs ayant amené le CIRC à classer, en 2015, la viande transformée dans la catégorie des aliments présentant un risque cancérigène.

"Si on fait attention à tout, on ne mange plus rien"

Pour les amateurs de jambon que nous avons rencontré en supermarché, cette nouvelle est accueillie avec une certaine lassitude. "C’est écrit trop petit et on n’a pas la patience de lire ça quand on vient faire ses courses", répond un client quand on lui demande s’il est attentif à la composition de sa charcuterie. Un autre précise qu'il ne compte pas changer ses habitudes suite aux révélations: "on continuera à manger du jambon, ce sera toujours la même chose". Pourtant, sachez-le, les additifs aux nitrites sont facilement identifiables sur les étiquettes des aliments, ils sont renseignés sous les numéros E249 à E252.