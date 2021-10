Le "mythe" Al Capone : près de 75 ans après sa mort, le chef de la mafia de Chicago pendant la Prohibition fascine toujours autant

Plus

174 objets ayant appartenu à Al Capone ont été mis aux enchères par ses petites-filles ce 8 octobre à Sacramento en Californie, parmi lesquels son Colt préféré. Près de trois quarts de siècle après sa mort – naturelle – comment expliquer l’intérêt toujours vivace pour le chef de la pègre de Chicago pendant la Prohibition ? Son origine modeste et constitutive des Etats Unis, son ascension au sein de la mafia, sa traque par les Incorruptibles au sein desquels un certain Eliot Ness, le récit de ses exploits criminels dans la presse d’avant-guerre ont largement contribué à forger le mythe de celui qui fut un temps l’ennemi public numéro 1 aux Etats Unis. Un mythe dont la littérature et le Septième Art se sont largement inspirés… le nourrissant même.

Capone et la Prohibition

Le massacre de la Saint Valentin attribué à Al Capone © Tous droits réservés Alphonse Gabriel Capone est né en janvier 1899 dans le quartier de Brooklyn à New York, dans une famille d’immigrants italiens. Adolescent, il rejoint le gang de Johnny Torrio. En 1920, alors que Torrio a pris du galon au sein de l’Outfit autrement dit le syndicat du crime organisé de Chicago, il part le rejoindre et devient son homme de confiance. Johnny Torrio prend les rênes de la mafia de Chicago et, encouragé par Al Capone, fait son lit du marché illégal d’alcool en pleine Prohibition, cette période lors de laquelle la fabrication, le transport, la vente, l’importation et l’exportation de boissons alcoolisées furent interdits, engendrant un marché parallèle exploité par la mafia. Le XVIIIe Amendement de la Constitution américaine instaurant la Prohibition fut ratifié en 1919 et abrogé en 1933. A ce jour, c’est le seul amendement de la Constitution américaine à avoir été abrogé. Mais n’allons pas si vite : en 1925, celui que l’on surnomme Scarface (le balafré) en raison de la cicatrice sur sa joue gauche, devient patron de la mafia de Chicago quand Johnny Torrio est contraint de céder le contrôle après avoir été grièvement blessé lors d’une tentative d’assassinat. Al Capone se bâtit une réputation de chef impitoyable et règne en maître sur plusieurs quartiers de Chicago en faisant proliférer les rackets et la vente illégale d’alcool. Une guerre s’est engagée entre gangs. Dans cette bataille pour le contrôle des territoires, Al Capone élimine les gangs rivaux les uns après les autres avec, comme point culminant, le massacre de la Saint Valentin (14 février 1929), quand sept membres d’une bande rivale sont mitraillés contre un mur par des gangsters se faisant passer pour des policiers.

Scarface et la presse

Al Capone va très vite devenir l’ennemi public numéro 1 en dirigeant un empire du crime comprenant la contrebande d’alcool bien sûr mais aussi, des jeux d’argent, la prostitution, le trafic de stupéfiants, le vol, les rackets et le meurtre. Scarface corrompt la police et les autorités de Chicago. Les exploits criminels de Scarface font régulièrement les "bonnes pages" de la presse écrite américaine… et européenne comme en témoignent les archives publiées sur le site de presse de la Bibliothèque nationale de France. Les assassinats et les frasques y sont racontés contribuant à construire le mythe Capone.

Les Incorruptibles

Eliott Ness en 1935 © Gamma-Keystone via Getty Images Mais le chef mafieux de Chicago est dans le collimateur du Bureau d’Investigation, à l’époque où il n’est pas encore le FBI. Il faudra attendre 1929 pour que la machine policière et judiciaire se déploie pleinement. Cette année-là, Capone doit comparaître devant un jury fédéral en tant que témoin dans une affaire de violation des interdictions liées à la Prohibition. Il se fait déclarer malade, et ne s’y rend pas. Dans les faits, en pleine forme, il continue à mener ses affaires de sa résidence près de Miami, en Floride. Piquée au vif, la justice américaine n’apprécie envoie des agents fédéraux constater le pot aux roses. En mars, Al Capone est cité pour outrage au tribunal de Chicago et arrêté en Floride. Il sera libéré sous caution mais son arrestation constitue un point de basculement : la justice ne le lâche plus. Il est emprisonné pendant un an pour port d’armes dissimulées. Libéré en 1931, il est condamné pour la première accusation d’outrage au tribunal (alors qu’il se la coulait douce en Floride). Et surtout, en 1931, c’est la dégringolade : Big Al est condamné à onze ans de prison pour fraude fiscale. Il est incarcéré au pénitencier d’Alcatraz, cette toute petite île, ce rocher, au large de San Francisco. La chute du gangster est notamment l’œuvre de l’agent américain de la prohibition, Eliot Ness et de sa célèbre équipe d’agents incorruptibles.

La bande annonce du film "Les Incorruptibles" de Brian de Palma

Un "héros" de film

Al Capone interprété par Paul Munid dans le films "Scarface" de Howard Hawks en 1932 © 1932 Keystone-France via Getty Images Tous les éléments sont réunis pour faire d'Al Capone une de ces histoires dont le cinéma américain se délecte. Alors qu’il est emprisonné à Alcatraz, Howard Hawks lui consacre un film, "Scarface", sorti en 1932, avec Paul Muni dans le rôle du gangster à la balafre. De quoi amplifier un peu plus la célébrité du chef de la pègre de Chicago, de son costume gris trois pièces et de son chapeau en feutre ("fedora"). Le cinéma ne cessera de s’intéresser à Al Capone. Brian de Palma réalisera deux longs métrages devenus cultes. Dans le premier, Scarface, le réalisateur déplace l’action à Miami et fait de son protagoniste –interprété par Al Pacino– non pas un immigrant italien mais un réfugié cubain. Le deuxième, les Incorruptibles, s’inspirera en 1987 de la traque d'Al Capone par Eliot Ness et les incorruptibles. Le gangster a inspiré bien d’autres films ou séries, jusqu’au Capone réalisé en 2020 par Josh Trank, dans lequel Tom Hardy tient le rôle titulaire.

La bande annonce du film "Capone" avec Tom Hardy

Rattrapé par la maladie

Al Capone ne purgera que sept ans à Alcatraz. Il quittera sa petite cellule affaibli par une paralysie partielle (parésie) consécutive de la syphilis, maladie sexuellement transmissible, contractée quelques années plus tôt. En 1946, son médecin et un psychiatre disent de lui qu’il a "la mentalité d’un enfant de douze ans". Scarface est mort d’une crise cardiaque chez lui, en Floride. Qui aurait pu prédire qu’il mourrait d’une mort "naturelle" à l’âge de 48 ans ?

174 objets ayant appartenu à Al Capone mis aux enchères, extrait du JT de 13 heures

Al Capone : Des objets du célèbre gangster vendus aux enchères - 09/10/2021 Visionnez gratuitement les vidéos du programme Journal télévisé - Sujet par sujet en streaming sur Auvio. Voir la vidéo