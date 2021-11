Le mystère de la longévité du sébaste : "C’est dans les gènes, Eugène !"

A l’heure de la 4e vague de Covid-19 en Belgique, et si on s’offrait pour une fois un bain de mer iodé ? Dans les profondeurs froides du Pacifique, rencontrons donc le sébaste. Un poisson "cool", comme dit l’un des chercheurs qui a participé à une recherche, parce qu’il comporte plus de 120 espèces. Certaines vivent plus de 200 ans, d’autres, seulement 11. La famille des sébastes présente une variation extrême de la durée de vie.

Salut Eugène !

Appelons notre vieux sébaste à longue vie "Eugène", un choix très personnel, histoire de lui donner un prénom sympathique. Une équipe de l’Université de Berkeley, en Californie, a voulu savoir pourquoi Eugène et ses condisciples avaient une telle durée de vie, tandis que d’autres types de sébastes vivaient nettement moins longtemps. Pour le savoir, les chercheurs ont comparé les génomes d’Eugène (en réalité, les génomes de 88 espèces "d’Eugène" différentes) à ceux d’espèces de sébastes qui ne vivent pas longtemps. Ils ont publié leurs résultats dans la revue Science.

Les clés de la longévité

Peter Sudmant et ses collègues ont identifié 137 gènes spécifiques qui augmentent la longévité des sébastes à longue durée de vie. Eugène et les autres avaient plus de gènes associés à la réparation de l’ADN, ce qui les rend probablement moins sensibles à certains cancers que leurs camarades à vie plus courte. Contacté par nos soins, Grégory Owens, l’un des auteurs, professeur assistant à l’Université Victoria, au Canada, poursuit : "On a aussi vu des preuves de changements dans les gènes impliqués dans le métabolisme, comme des gènes qui influencent la signalisation de l’insuline. Ces gènes sont connus pour agir sur la longévité chez d’autres espèces. On a aussi vu un changement dans le nombre de copies, il y a plus de copies de certains gènes liés à l’immunité, qui pourraient aider ces sébastes à prévenir certaines inflammations. Et on sait que l’inflammation est aussi impliquée dans le vieillissement."

Et chez l’humain ?

"Il y a un monde entre l’humain et le sébaste", sourit Grégory Owens. Mais il souligne que cette étude devrait pousser la recherche médicale à davantage investiguer ces familles de gènes chez l’humain. "Nous n’allons pas faire des hybrides entre sébastes et humains et vivre pour l’éternité", raconte Peter Sudmant, le premier auteur, au journal Scientific American. Mais comme Grégory Owens, il estime que la conclusion de cette étude, " nous permet potentiellement de réfléchir aux voies et aux gènes qui devraient être les cibles clés de nos études sur les humains et les médicaments que nous développons ".