Le musicien et compositeur britannique John Miles est décédé à l'âge de 72 ans dans sa ville natale de Newcastle. Sa famille en a fait état sur Facebook lundi.

"Après une courte maladie, John Miles nous a quittés paisiblement", a déclaré sa famille.

"Il était un mari, un père et un grand-père aimant et il nous manquera beaucoup. Il vivra toujours dans nos cœurs avec le merveilleux héritage musical qu'il a laissé derrière lui."

Miles a connu un succès monstre en 1976 avec "Music", qui est devenu l'hymne de "Night of the Proms". Depuis 1985, à deux exceptions près, Miles est un habitué des séries de concerts à Anvers. Le Britannique laisse derrière lui une épouse, Eileen, à qui il était marié depuis 49 ans, un fils, une fille et deux petits-enfants.