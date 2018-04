Le muguet, un poison pour l'homme et les animaux

Le 1er mai, tradition oblige, vous allez offrir ou recevoir du muguet. Une jolie plante aux clochettes blanches, qui sent bon le printemps, mais dont l'ingestion s'avère toxique, surtout pour les enfants, les personnes âgées et les animaux.

Toutes les parties du muguet, y compris l'eau du vase, sont un poison. Elles possèdent des substances irritantes pour le tube digestif et des dérivés toxiques pour le cœur.

Vomissements et troubles cardiaques

Et les effets se remarquent rapidement après l'ingestion, d'abord par des vomissements, diarrhées, des douleurs abdominales ou des irritations de la bouche. Des symptômes plus graves peuvent apparaître ensuite en fonction de la quantité ingérée, comme des problèmes respiratoires, une augmentation de la pression artérielle et des troubles cardiaques pouvant mener à un arrêt.

Les intoxications chez l'homme restent rares, mais le Centre Antipoisons précise recevoir annuellement 40 à 60 appels pour le muguet. Ils concernent le plus souvent des enfants de 2 à 4 ans qui mâchonnent des tiges ou des feuilles, mangent une petite baie ou boivent l'eau du vase.

Prenez donc vos précautions en prévenant les plus petits des dangers de cette plante et mettez là hors de leur portée. En cas d'ingestion, appelez directement le centre antipoison au 070 245 245 ou rendez-vous directement aux urgences.