"Le mouvement des gilets jaune n'a pas besoin des médias professionnels", selon une professeur à l'ULB

Ces dernier jours, certaines scènes de violence ont été observées de la part de certain gilets jaune vers des journalistes. Une équipe de la RTBF a notamment été prise à partie . Qu'est-ce que qui explique cette méfiance voir dans certain cas cette violence de certains gilets jaune envers les médias ? Tentative de réponse

Le mouvement des gilets jaune n'a pas besoin des médias professionnels

Pour Laura Calabrese, professeur professeur au département des sciences de l’information et de la communication à l’ULB, la méfiance de certain gilets jaune vis à vis des médias peut s'expliquer par trois facteurs. "D'abord, le mouvement des gilets jaune n'a pas besoin des médias professionnels puisqu'ils ont leurs propres médias à savoir les réseaux sociaux numériques. La deuxième hypothèse c'est qu'ils rangent les rangent les journaliste du côté des élites puisque les journalistes feraient partis d'une avant-garde culturelle qui défend des causes progressistes comme par exemple l'écologie. Et la troisième hypothèse, c'est qu'il existe, dans une certaine mesure, une composante d'extrême droite dans ce mouvement qui est traditionnellement anti-médias".