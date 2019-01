Le mouvement "Citoyen!" officiellement constitué en vue des élections

Le mouvement "Citoyen!" a été officiellement constitué à l'occasion d'une assemblée tenue dimanche à Namur. Son ambition est de réunir une centaine de listes citoyennes locales en vue de peser lors des prochaines élections régionales, fédérales et europénnes.

Pour se constituer, le mouvement a opté pour la création d'une ASBL afin d'apporter un maximum de transparence dans ses activités. Ses statuts ont été validés dimanche à Namur et seront déposés dans le courant de la semaine. Son nom, "Citoyen!", se veut court, clair et avec de l'impact.

"L'idée est que, tout seule, aucune des listes citoyennes n'arrivera à quelque chose au niveau fédéral ou régional et encore moins aux européennes", explique Walter Feltrin, dans le comité de pilotage de ce nouveau mouvement. "C'était essentiel pour l'ensemble des listes citoyennes de se réunir".



Cette asbl est évidemment fondée sur des principes de bonne gouvernance et de défense de l'intérêt collectif. Pour Abigaël Lenchanteur,hors de question de ressembler à un parti traditionnel: "On ne veut absolument pas mettre un parti en avant. Ce sont des idées pour et par le citoyen qui doivent être développées. Les citoyens sauront qu'il y a une alternative autre que la politique actuelle qui est vérolée de partout".



Première étape à Namur ce dimanche, mais ces citoyens engagés devront mettre le turbo. Les listes en vue des élections de mai prochain sont attendues au plus tard pour la fin du mois de mars, l'appel aux candidature est d'ores et déjà lancé.