Le minimalisme, vivre avec 100 objets et pas plus

C'est une tendance qui fait de plus en plus d'adeptes: le minimalisme. Le principe est simple, il s'agit de se désencombrer pour ne garder que les objets indispensables. Sur les réseaux sociaux des milliers de vidéos incitent à épouser ce mode de vie.

Gregory vit en colocation, mais depuis 4 ans il a adopté un rythme un peu particulier: zéro déchet et zéro objet superflu. Par exemples, pour manger, il n'utilise que 4 ustensiles.

Aujourd'hui, il vit avec 100 objets. Dans la salle de bain, les produits ont été remplacés par un seul et même produit qui sert de shampoing mais aussi de produit à lessiver. Et ce tri se retrouve aussi sur son smartphone, plus d'applications ou de messages inutiles.

"Je gagne beaucoup de temps à ranger mes affaires et à les retrouver. Le ménage me prend 10 min par semaine, pareil pour les courses. On nous pousse à consommer et on nous dit que plus on consomme plus on devient heureux, mais en fait, c'est un mirage", explique-t-il.

Mais l'objectif du minimalisme est aussi en partie psychologique: il permet de créer de l'espace aussi à l'intérieur de soi.