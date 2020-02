Le mimosa : star des carnavals et trésor de la côte d'Azur

"Il faut aller très très vite, ajoute sa sœur Cécile. C’est une course contre temps, contre la floraison en fait. Ça nous met toujours un peu de pression parce qu’on ne maîtrise pas… La température, le vent, les éléments naturels. Remarquez c’est pas plus mal, il faut être humble devant nature, devant le mimosa".

"Ma mère a commencé après la guerre de 14, nous confie Jean-Paul Reynaud, presque 70 ans, le père de Fabien et Cécile. À l’époque, on ne travaillait pas comme ça, c’était beaucoup plus rudimentaire. Puis après la guerre de 40, ça s’est développé plus industriellement. Et ici dans le coin, parce que c’est local le mimosa, il y avait tout de même une centaine de producteurs".

Fleur locale et de saison

Dans les années 90, le métier pénible, la pression foncière et la concurrence des fleurs hollandaises en découragent beaucoup. Aujourd’hui ils ne sont plus que quelques-uns à profiter d’un regain d’intérêt pour cette fleur locale et de saison. Chaque année, près de 3000 bouquets prennent aussi la direction de Binche pour le carnaval. Les importateurs de la région sont des clients fidèles.

"On envoie du mimosa à Binche tout l’hiver, et pour le festival… Enfin pour le carnaval, on en envoie beaucoup plus, on inonde la place, précise le mimosiste. Le mimosa, c’est le soleil… C’est la côte d’azur !"