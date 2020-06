Le métier d’éboueur ouvert aux femmes adoucit les mentalités

Mais elle a dû s’imposer dans ce secteur très masculin. "Au début ça a été un peu difficile pour eux comme pour moi. Ils n’avaient jamais travaillé avec des femmes ". Certains de ses collègues étaient aussi sceptiques de la voir prendre le volant. " Mais je n’ai jamais eu de problèmes. Il suffit de se connaitre et de se respecter mutuellement (…) et puis si les hommes peuvent faire ce métier, les femmes le peuvent aussi ".

On a l’habitude de voir passer des camions de poubelles plusieurs fois par semaine, mais il est encore rare de voir une femme au volant de ces mastodontes qui déambulent les rues avec rythme et énergie. Nous avons rencontré Mara Brito Mendes, qui occupe ce poste depuis un an. Elle a passé son permis poids lourds au sein de l’Agence de Bruxelles propreté " Finalement ce n’est pas si difficile ", dit-elle. Mara raconte amusée, que les gens s’arrêtent parfois en rue, souvent positivement étonnés de la voir conduire, alors que des hommes chargent les poubelles à l’arrière.

Cette profession qualifiée d’essentielle durant le confinement est exercée par de plus en plus de femmes. En 2015, Bruxelles propreté a élargi ses offres d’emploi aux candidatures féminines. Aujourd’hui, une centaine de femmes travaillent sur le terrain avec des résultats très positifs.

Plus de souplesse et de tolérance dans un monde machiste

Très vite, comme la centaine de femmes qui a rejoint Bruxelles Propreté depuis 2015, Mara a trouvé sa place à tel point qu’aujourd’hui certains chargeurs demandent à travailler avec elle : "Elle a du courage et fait très bien son boulot " ; " Tout se passe très bien, voire mieux qu’avec certains hommes ", nous disent certains de ses collègues.

" Le travail des femmes a adouci un certain caractère macho au sein de l’Agence de Bruxelles Propreté. Il a aussi amélioré l’ambiance des équipes et apporté plus de souplesse et de tolérance dans les différents départements. C’est une très bonne chose", constate le porte-parole, Etienne Cornesse.