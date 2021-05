Le message du Centre de crise aux personnes âgées qui ont fait confiance aux vaccins : "You really rock !"

Les personnes âgées qui ont accepté de se faire vacciner ont été remerciées, ce mardi, à l’occasion de conférence de presse du Centre de crise. "Vous êtes la génération du rock and roll et du flower power. You really rock !" Traduisez par : "Vous déchirez !"

Ce message adressé par Sabine Stordeur, de la Task Force Vaccination, accompagnait un nouveau bilan de la campagne de vaccination. "La fin de la vaccination des plus de 60 ans est en vue, voire même terminée", a-t-elle déclaré au côté d’Yves Van Laethem, porte-parole du Centre de crise.

"La volonté de se faire vacciner chez les personnes âgées était et reste très élevée" : environ 90% en Flandre avec un pic de 97% chez les 75 à 84 ans, de 78 à 85% en Wallonie, plus de 80% chez les plus de 65 ans en Communauté germanophone et environ 74% en Région bruxelloise.

Un million et demi de personnes sont invitées à se faire vacciner

"Nous tenons à remercier la pop âgée pour sa confiance dans tous les vaccins Covid, pour avoir contribué à avoir dessiné le chemin de la liberté", a indiqué Sabine Strodeur. "Actuellement un million et demi de personnes sont invitées à se faire vacciner". Plus de 35% de ces personnes ont déjà reçu une première dose.

La Task Force Vaccination rappelle que les femmes enceintes ont un accès prioritaire à la vaccination. Actuellement, plus de 10.000 futures mères sont inscrites sur les listes.

Le goût de l’apéritif n’en sera que meilleur

Les listes de réserve Qvax et Bruvax continuent à être remplies par les demandeurs. "Les centres de vaccination utilisent cette liste de réserve : plus de 67.000 personnes ont été vaccinées plus rapidement grâce à ce système."

Enfin, on apprend que 548.000 vaccins seront livrés cette semaine dans notre pays, ce qui représente un "nouveau record" selon Sabine Stordeur.

Celle-ci a enfin appelé les citoyens à se faire vacciner avant le long week-end de l’Ascension. "Petite piqûre mais grands effets. Le goût de l’apéritif n’en sera que meilleur."