"Le mariage va coûter encore bien plus cher": le cortège bloquait les secours, la police de Renaix lance un appel

Ce n'est pas la première fois que des cortèges de mariage font l'actualité à cause du danger qu'ils représentent. En mars dernier, le parquet de Hal-Vilvorde a réclamé une enquête de police après la paralysie de l'autoroute A12 par un cortège de voitures qui s'était arrêté en plein milieu de l'autoroute.

Cette fois, c'est la police elle-même qui a lancé un appel à témoins à Renaix, à cause du danger constitué par un cortège nuptial qui a immobilisé samedi le centre de Tournai. Il faut dire que non seulement les véhicules auraient effectué des manoeuvres imprudentes (zigzags, vitesse excessive, rouler sur les trottoirs, passagers suspendus aux fenêtres), mais il aurait aussi même bloqué des véhicules de secours, contraints à utiliser un itinéraire plus long.

"Nous disposons déjà de plusieurs vidéos de l'incident, a écrit la police de Renaix sur un post Facebook. Sur la base des vidéos, nous allons essayer d'identifier et de condamner les contrevenants. Nous appelons tous ceux qui ont réalisé des vidéos sur l'incident à nous le faire savoir via un message privé sur notre page Facebook. Aidez-nous à mettre fin à ce comportement antisocial et carrément dangereux."

Et la police de terminer par un hashtag "le mariagevacouterbienpluscher"....