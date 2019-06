Le marché de la cocaïne en Europe continue de croître

Le nouveau rapport européen sur les drogues 2019 vient d’être rendu public. Il s’agit d’une étude annuelle réalisée par l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies. L’une des conclusions les plus frappantes touche la cocaïne : les saisies dans l’Union européenne en 2017 atteignent des niveaux records. 140 tonnes de cocaïne ont été saisies cette année-là, soit environ le double de la quantité captée par les autorités en 2016. Et rien que pour la Belgique, ces saisies en 2017 représentent 45 tonnes de cocaïne.

Vers une "ubérisation" du marché de la cocaïne

Pour expliquer cette hausse, le rapport fait mention de la conjonction de plusieurs causes. Tout d’abord, la croissance du trafic de gros volumes via les grands ports au moyen de conteneurs. Ensuite, une augmentation de la disponibilité de la cocaïne. En effet, des groupes plus petits sont entrés sur le marché en utilisant toute une gamme de technologies de l’information telles que le cryptage, les sites de vente du darknet (réseau crypté, nécessitant des outils spéciaux pour y accéder) et les médias sociaux.

L’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies va jusqu’à évoquer, grâce aux smartphones, une sorte d’"ubérisation" du commerce de la cocaïne, marché dans lequel les vendeurs rivalisent en offrant des services supplémentaires, tels que des options de livraison rapides et flexibles.

Selon Dmitris Avramopoulos, commissaire européen chargé de la Migration, des affaires intérieures et de la citoyenneté, "ce rapport illustre la complexité du phénomène de la drogue en Europe. […] Nous devons également nous pencher sur le marché digital des drogues. Il n’y a pas de temps à perdre et il nous faut être coordonnés aux niveaux national, européen et international".