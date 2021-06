Le marathon de la vaccination à Soignies atteint son objectif

Près d’un Belge sur deux a reçu sa première dose. D’ailleurs, les initiatives locales se multiplient pour encourager la population à se faire vacciner. Au centre de vaccination de Soignies, ce week-end, "un marathon de la vaccination" a été organisé avec comme objectif 8125 injections destinées aux jeunes et moins jeunes.

Et pour permettre au centre d’atteindre son objectif, l’opération a débuté ce vendredi 11 juin à 7 heures et s’achèvera dimanche à minuit. Une tournante a été organisée pour que vingt professionnels de la santé soient sur place tout au long du marathon… y compris le directeur médical du centre de vaccination sonégien Etienne Van Honacker

"C’est un véritable défi individuel et je voulais le transplanter à mon équipe très solidaire pour réussir cette épreuve difficile qui a duré et dure pendant 65 heures d’affilée".

Des vaccins en suffisance

La Région wallonne assure l’approvisionnement en vaccins Pfizer-BioNTech et Johnson & Johnson (Janssen Pharmaceutica). Mais le partenariat lié à l’opération est plus large puisqu’il inclut également le cercle des médecins généralistes de la Sennette, l’association des clubs francophones de football (ACFF) et la ville de Soignies.

80 médecins, une soixantaine d’infirmières, 30 secrétaires et 6 militaires ont été mobilisés pour assurer les 65 heures de vaccination.

"Ce qui change c’est que nous vaccinons 8000 personnes de plus à un moment précis. C’était vraiment ça l’objectif. Vacciner les jeunes plus rapidement", explique Olivier Darquenne, directeur opérationnel centre de vaccination de Soignies