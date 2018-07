Le manque de sommeil, le mal du siècle ?

Troubles de la mémoire, irritabilité, dépression, problèmes digestifs...La liste des conséquences d'un manque de sommeil est longue et peut aller jusqu'au développement de certains cancers.

Selon une étude menée par Newpharma, 96% des Belges reconnaissent avoir, occasionnellement ou régulièrement, des troubles du sommeil. Plus d'une personne sur deux pense d'ailleurs ne pas dormir assez, et 50% des répondants lient cela à de l'anxiété.

Insomnies, réveil trop tôt ou trop tard, somnolences, somnambulisme, cauchemars…A quoi imputer ces troubles de sommeil? Est-ce un mal "de notre époque", conséquences de l'omniprésence des écrans, du travail et du stress? Comment soigner son sommeil? Les médicaments sont-ils une piste intéressante, ou faut-il absolument tourner le dos aux calmants et aux somnifères?

Pour en parler, Marie Vancutsem reçoit autour de la table de "Débats Première" ce mardi 24 juillet en direct dès 12h sur La Première, Laurence Buelens, réalisatrice et productrice de documentaire, insomniaque, Myriam Kerkhofs, spécialiste du sommeil ayant pratiqué au Laboratoire de Sommeil au CHU de Charleroi Hôpital Vésale, Dominique Méan, auteure du livre " Devenez acteur de votre sommeil " (Ed. Genèse) et médecin du sommeil et Jérome Gobbesso, CEO de New Pharma.