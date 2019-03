Le manque de moyens dans les tribunaux est-il synonyme d'impunité en Belgique?

Aujourd’hui, l’ensemble des acteurs du monde judiciaire l’affirme haut et fort : la justice est à l’agonie dans notre pays. Sur notre antenne, Nicolas Alaymo, avocat au Barreau de Mons tirait, une fois de plus, la sonnette d’alarme : "La justice est plus qu’en danger. Si on veut encore garder un état démocratique qui fonctionne avec une égalité de droits, il faut une réponse ferme de la part du politique aujourd’hui." En effet, d’après Christian Henry, Procureur du Roi de Mons, une certaine forme d’impunité existe, dans la mesure où nous devons accorder la priorité à certains délits plutôt qu’à d’autres".

Infractions poursuivies, le choix du procureur

Autrement dit, certaines infractions seront classées sans suite, et ce en dépit du droit du citoyen à être dédommagé pour le préjudice subi. Lesquelles ? Cela dépend du Procureur. Comme l’explique Luc Hennart, Président du tribunal de première instance de Bruxelles, il revient au Procureur du Roi de chaque arrondissement judiciaire de déterminer quelles infractions ne seront plus poursuivies. C’est donc une question de choix qui relève de la responsabilité du procureur du Roi. Ce choix s’opérera en fonction des moyens humains disponibles. « Toutefois de manière générale, il est acquis, aujourd’hui, que les infractions » basiques « ne sont plus poursuivies par le tribunal. Il s’agit des vols simples type vols à l’étalage, des faits de harcèlement, et ce qu’on appelle » les coups simples «, c’est-à-dire les bagarres ou encore les faits de violence conjugales. Sur quels critères le procureur se basera-t-il pour effectuer son choix ? D’après Luc Hennart, c’est le manque de moyens humains et techniques disponibles qui orientera la décision du procureur. »

Les citoyens les plus démunis, les plus impactés

Dès lors, quelles sont les conséquences pour le citoyen qui attend de la justice d’obtenir réparation pour le préjudice qu’il a subi ? « Le citoyen n’a plus confiance dans la justice. Il développe un sentiment d’impunité et se dit que la mécanique judiciaire fonctionne mal. » Affirme ainsi le Président du Tribunal de Première instance de Bruxelles. « Lorsqu’il est victime d’une infraction, le citoyen veut que la ou le coupable soit sanctionné par un juge et aussi que la procédure de jugement soit rapide. La victime est satisfaite lorsqu’elle entend de la bouche du juge, qu’elle a été victime d’une infraction et la manière dont elle sera dédommagée. Car, pour la victime, cela voudra dire que justice a été rendue. Sur le plan démocratique, c’est essentiel. » Déclare Luc Hennart.

Face à ces infractions classées sans suite, c’est également souvent les personnes les plus démunies qui sont les plus impactées, lesquels renoncent souvent à se tourner alors vers un avocat, faute de confiance donc dans le monde judiciaire. « Auprès des avocats pro-déo, autrement dit ceux ne percevant pas d’honoraires pour leurs prestations, 30% de personnes en moins consultent » déclare Manuela Cadelli, Présidente de l’Association syndicale des magistrats.

Reste qu' « annoncer à une personne qui vient d’être victime d’un vol, que le voleur ne sera pas poursuivi, faute de moyens suffisant, ce n’est pas la réponse adéquate », pour Luc Hennart. « Et donc, pourquoi pas se résoudre à proposer une médiation entre les deux parties ou le paiement d’une amende plutôt que de passer devant le juge ? ! » Le magistrat va également un pas plus loin et remet sur la table le système de la "procédure accélérée". La procédure accélérée, qui peut s’appliquer à tous les types d’infraction, prévoit que l’auteur présumé, après avoir été interrogé par la police et auditionné par le parquet, reçoit, si des poursuites sont engagées, une convocation à comparaître devant le juge de fond dans un délai qui n'excède pas un mois. "Cela permettrait que les procédures soient plus rapides, donc, mais attention à ne pas faire de la justice belge, une justice expéditive non plus." détaille Luc Hennart. Et de citer, comme l'exemple à ne pas suivre, ce qu'on appelle "les flagrants délits" , une procédure du droit français qui mène à la comparution du suspect devant un tribunal le lendemain de sa mise en garde à vue. Elle est utilisée pour des faits " simples et établis " où une enquête poussée n'est pas nécessaire.

Reste que, pour Luc Hennart, la solution idéale serait que les tribunaux aient les moyens de poursuivre l'entièreté des infractions commises, quelles qu'elle soient. Ce pourquoi, greffiers, juges, procureurs, magistrats se sont mobilisés dans tout le pays ce mercredi. Ce sera au prochain gouvernement fédéral d'en décider...