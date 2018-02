Le lancement de la fusée Falcon Heavy, un remarquable coup de com'

Du David Bowie, des ingénieurs cools, une Tesla dans l’espace ; pour le lancement de sa fusée Falcon Heavy, Space X a misé sur un gros dispositif de communication.

C’est la fusée la plus puissante du monde depuis le dernier vol, il y a 29 ans, d’Energia développé par l’Union soviétique. La Falcon Heavy de Space X, composée de trois fusées Falcon-9, a décollé le 6 février dernier depuis Cap Canaveral en Floride. Cette fusée surpuissance dotée de 27 moteurs servira avant tout à lancer des satellites.

Le lancement a été une réussite, d’un point de vue technique mais également d’un point de vue médiatique. En effet, si la performance technique est déjà impressionnante, le gros dispositif de communication mis en place pour le lancement est tout autant notable.

Le deuxième plus gros livestream de l’histoire de YouTube

Un générique hollywoodien, la diffusion en boucle de Space Oddity de David Bowie, des membres très enthousiastes de l’entreprise Space X comme présentateurs. Le tout diffusé en direct sur Internet.

Pari réussi pour Elon Musk, le PDG milliardaire américain de Space X, puisque l’événement a été vu par près de 3 millions de personnes, ce qui en fait le deuxième plus gros livestream de l’histoire de YouTube.

L’occasion aussi de faire une intense promotion de la marque puisqu’à l’intérieur de la fusée se trouve le roadster rouge Tesla d’Elon Musk, une de ses autres entreprises. Sa décapotable et son conducteur, un mannequin baptisé Starman, ont été mis en orbite et doivent s’élancer vers Mars. Le prochain objectif de la marque, et surtout de son fondateur, est effectivement d’amener des hommes sur Mars.