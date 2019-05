Le Lab Cap 48 aide les associations à moderniser leur recherche de financement

CAP 48 : grâce à vos dons, voici les projets qui seront financés - JT 13h - 14/05/2019 C'était en octobre dernier : l'opération Cap 48 avait permis de récolter plus de 6 millions d'euros. Ce mardi matin, toute l'équipe a présenté les différents projets et les associations qui ont été choisis et qui profiteront donc de cette manne financière. Cela concerne le secteur du handicap et l'aide à la jeunesse.