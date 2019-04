Le kakapo, plus gros perroquet du monde, profite du réchauffement climatique

Les kakapos - dont le nom signifie "perroquet de nuit" en maori - sont maintenus sur quatre îles au large des côtes néozélandaises. - © ANDREW DIGBY

Le perroquet kakapo marque une saison de reproduction record - 18/04/2019 Le plus gros perroquet du monde, le kakapo, ou perroquet-hibou, natif de Nouvelle-Zélande et espèce en danger, a enregistré cette année un nombre record de naissances, peut-être bien grâce au réchauffement climatique, selon des scientifiques néo-zélandais. Alors qu'il y a une cinquantaine d'années on croyait cet oiseau nocturne éteint, 75 oisillons devraient survivre cette année, a expliqué à l'AFP Andrew Digby, un conseiller scientifique pour le sauvetage du kakapo en Nouvelle-Zélande.