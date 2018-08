Le K-way, une invention française qui a bénéficié d'une aide venue de Belgique à ses débuts

Détail croustillant, apporté par La Voix du Nord, l'aventure du K-way fait même un détour par la Belgique : "Le produit a failli ne jamais sortir ! On ne trouvait plus de tissu enduit. J’en ai retrouvé, sur un coup de chance, dans la mallette d’un fournisseur belge, qui n’avait jusqu’ici jamais réussi à le vendre."

Sur le conseils de l'agence de pub Havas, il change le nom de son imperméable pour le renommer K-way. Plus vendeur, plus américain... pour mieux conquérir le monde. C'est un succès : l'entreprise vend 250.000 exemplaires la première année.

En cinquante ans, la marque K-way a su marquer les esprits. L'histoire de l'imperméable commence en 1965, sur une terrasse de Paris. Léon-Claude Duhamel, fabricant de pantalon dans le nord de la France, regarde les passants. "J'étais installé à la terrasse du café de la Paix, raconte-t-il en 2012 . Il faisait un temps moyen (...) et j'ai vu passer une jeune femme avec deux enfants qui avaient des vêtements rouges en nylon. Quelque chose d'original. (...) J'ai pris mon carnet et j'ai noté dessus : petit vêtement en nylon rouge."

"Les enfants partiront à la découverte du bois de Soleilmont, construiront leur cabane et y feront des jeux. Prévoir bottes, K-way et tenue de rechange", demande ainsi l'école de cirque de Charleroi pour ses stages d'été. Même conseil donné par un centre de loisirs d'une commune de Savoie : "N'oublie pas ta casquette, tes lunettes de soleil, ta gourde, ta crème solaire, ton K-way".

En 1980, dans le film "La Boum", Sophie Marceau porte un K-way. - © Capture d'écran spotern.com

Un vêtement trop stylé

Au fil des années, K-way multiplie les partenariats et les spots publicitaires. L'entreprise insiste sur le côté sportif de son vêtement, comme on peut le voir dans une publicité de 1983 où des acrobates vêtus de K-way escaladent la Tour Eiffel. La marque devient d'ailleurs fournisseur officiel de l'équipe française de ski alpin... et fait une apparition au cinéma. En 1980, dans "La Boum", Sophie Marceau porte un K-way bleu marine. Un modèle qu'il est toujours possible de se procurer près de quarante ans plus tard.