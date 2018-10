Le journaliste Philippe Gildas est mort à l'âge de 82 ans

Tour à tour à l'antenne sur RTL, Europe 1, l'ORTF et Canal Plus, il lança en 2007 la chaîne Vivolta, dédiée aux seniors.

Bouleversé et secoué par la mort de Philippe Gildas, pour avoir longtemps travaillé à ses côtés: un grand Seigneur des médias et un Prince de l'amitié

Je viens de prendre un coup sur la tête en apprenant le décès de Philippe Gildas. J avais eu la chance de le connaître, il était tjs souriant, bienveillant, à l écoute. Un Grand Monsieur nous a quitté. Je pense fort à sa famille et à sa femme l adorable Maryse.

Philippe Gildas..tu étais un modèle, un exemple pour toute une génération d’hommes et de femmes de notre profession.Tu avais pris la sage décision de t’arrêter pour vivre.. encore.. mais trop peu , en Corse.. Nous prions pour ton repos et embrassons Maryse affectueusement.

C’est avec une profonde tristesse que j’apprends le départ de Philippe Gildas. Tellement brillant, intelligent, précurseur, généreux, c’est un grand monsieur qui s’en va. Pensées à toute sa famille et ses nombreux amis. #PhilippeGildas #respect

Dans cette interview à TV5 Monde, Gildas revient sur l'aventure "Nulle Part Ailleurs", émission culte de Canal Plus, qu'il a animée durant 10 ans de 1987 à 1997. Entouré de la bande des Nuls, puis d'Antoine de Caunes et de José Garcia, le journaliste mena ce talk-show hybride, entre information et divertissement, avec toujours la même bienveillance à l'égard des invités