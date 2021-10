"Le journalisme n’est pas un crime" : à Bruxelles, une chaîne humaine en soutien à Julian Assange

Ils étaient plus de 80 personnes à se rassembler, d’après la police.

Mégaphone à la main, une femme menait la danse : Marie-France Deprez, responsable du collectif Free Assange Belgium. "Nous sommes ici pour deux choses : apporter notre soutien à Julian Assange, victime d’injustices. Mais aussi pour montrer aux manifestants présents en Angleterre que nous sommes là aussi". La militante appelle aussi les rédactions à accorder une plus grande importance médiatique au sujet et à le couvrir plus en profondeur. Elle plaide également en faveur d’un engagement solidaire des journalistes.

Petit à petit, de nombreuses personnalités se sont exprimées. L’ancien journaliste de la RTBF Marc Molitor a ouvert les prises de parole en lisant une lettre de la Fédération internationale des journalistes et en faisant le point sur les poursuites judiciaires. Alexis Deswaef, vice-président de la Fédération Internationale pour les Droits Humains (FIDH), s’est également exprimé sur l’impact de l’emprisonnement d’un journaliste sur les piliers fondamentaux de la démocratie.

Vers 13 heures, les militants et militantes se sont dirigés devant le Palais de Justice, en criant quelques slogans comme "only one decision, no extradition !". Puis, à l’aide de ruban jaune orné du hashtag #FreeAssange, en référence aux brassards jaunes que les détenus portent à la prison de Belmarsh, où est emprisonné Julian Assange, ils ont formé une chaîne humaine.