Le jour d'après à Brussels Airport: au Vietnam pour une randonnée, sans aucun bagage

Les opérations ont repris normalement ce dimanche matin à l'aéroport de Bruxelles, selon la porte-parole de Brussels Airport, Nathalie Pierard. Le système de tri des bagages fonctionne à nouveau, après une gigantesque panne hier, qui a eu des répercussions tout au long de la journée. Des centaines d'avion sont partis sans les bagages - ou très peu - de leurs propriétaires. A présent, il s'agit de réexpédier ces milliers de bagages (6.000 rien que pour la compagnie Brussels Airlines). "L'objectif est d'en renvoyer le maximum possible ce dimanche", a précisé Brussels Airport.

Pour certains les vacances commencent donc. Oui, mais sans valise! La panne d'hier a des conséquences jusqu’à l’autre bout de la planète pour des milliers de voyageurs. Comme Camille d’Olne. Cette touriste belge est arrivée au Vietnam ce matin (heure belge) … sa valise, elle, est visiblement restée à Zaventem. Voilà qui complique ses deux semaines de randonnée.

Mécontentement et incompréhension

"Actuellement, je suis en train de faire la file au Lost&Found de l’aéroport d’Hanoï pour annoncer que mes bagages n’ont pas été reçus et qu’ils sont toujours à Zaventem. Je pense qu’en cas de non-réception de nos bagages demain, on essayera d’acheter un peu plus. J’espère que je ne devrai pas acheter tout le matériel puisque ça représente un certain prix. On essayera de voir également si le groupe avec lequel on va peut éventuellement nous prêter quelque chose, par exemple des médicaments au cas où on viendrait à tomber malade, puisque tous nos médicaments sont bien évidemment en soute."

Camille ne cache pas son mécontentement et son incompréhension : "Quand je suis montée dans l’avion, je n’avais vraiment rien dans mon sac à part mon appareil photo. Ce serait donc en effet un assez gros problème, mais on va essayer de parer au plus urgent. On espère que nos bagages arriveront demain, avant qu’on ne parte dans des villages au nord du Vietnam, à 300km de la Capitale, et qui sont beaucoup moins accessibles." Pour Camille, cela rajoute un stress inutile en début de voyage.

75% des bagages réexpédiés

Aujourd'hui, Brussels Airport présente ses excuses aux passagers pour les désagréments occasionnés. 75% des bagages qui sont restés hier à l'aéroport devraient être réexpédiés vers les différentes destinations, les 25% restant seront renvoyés demain ou dans les prochains jours, principalement vers les destinations qui ne sont pas desservies quotidiennement. "C’est évidemment beaucoup plus facile pour nous d’expédier les bagages vers les destinations qui sont desservies quotidiennement, par exemple les destinations européennes comme Rome, Francfort ou encore Barcelone. Pour les autres destinations, c’est évidemment plus complexe. Il faut savoir que Brussels Airport est chargé du tri des bagages, mais c’est évidemment la compagnie aérienne elle-même qui va décider, avec son bagagiste, quels bagages prendre et mettre dans tel ou tel avion. C’est un travail important : des solutions peuvent être trouvées via d’autres aéroports, ou d’autres compagnies aériennes", détaille Nathalie Pierard.

Ce dimanche, environ 89.000 passagers sont attendus à Brussels Airport.