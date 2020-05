Le HCR cherche 745 millions de dollars pour protéger les réfugiés du Covid-19: "Un impact dévastateur sur leurs existences précaires"

Le HCR, l'agence des Nations Unies pour les réfugiés, recherche 745 millions de dollars pour protéger les 71 millions de réfugiés et de personnes déplacées dans le monde, lesquels comptent parmi les plus exposés et les plus vulnérables face à la menace du coronavirus, annonce mercredi l'Onu.

La maladie doit atteindre son pic dans les pays les plus pauvres au monde d'ici trois à six mois.

Plus de 80% des réfugiés et la quasi-totalité des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays sont accueillis dans des pays à revenu faible ou moyen, dont certains sont durement touchés par les conflits, la faim, la pauvreté et la maladie.

" La pandémie inflige de profondes blessures à travers notre planète tout particulièrement envers les femmes et les personnes âgées. Pour les personnes ayant fui les guerres et la persécution, l’impact est dévastateur sur leur existence déjà précaire, et envers leurs hôtes ", a déclaré le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés Filippo Grandi.

Masques, blouses, ventilateurs...

En quelques semaines, le HCR a acheté et livré auprès des opérateurs sur le terrain plus de 6,4 millions de masques faciaux de protection, 850.000 blouses, 3.600 concentrateurs d'oxygène, 640 ventilateurs, plus de 1.600 unités d'habitation et 50 tentes hôpital.

Les fonds recherchés aideront le HCR à renforcer les systèmes nationaux de santé, les installations sanitaires et les activités de protection et d'assistance et devraient couvrir ses besoins budgétaires jusqu'à la fin 2020.