Le Gulf Stream ralentit et la fonte de la calotte glaciaire du Groenland en est la cause.

Pour appuyer sa démonstration, Jean-Pascal Van Ypersele place un foulard sur le bord d’une table. Il le fait glisser vers le sol de plus en plus lentement. Résultat : la surface résiduelle du foulard sur la table est plus importante, exactement comme les courants océaniques qui forment le Gulf Stream.

Imaginez un immense tapis roulant d’eau chaude en surface qui se refroidit à hauteur du Groenland. En se refroidissant l’eau est plus dense et coule en profondeur. Mais depuis quelques années avec la fonte des eaux douces de la banquise, le processus s’enraye. Cette fois, c’est au tour de Jean-Pascal Van Ypersele, climatologue à l’UCLouvain et ancien vice-président du GIEC, de nous faire une démonstration : "l’eau est moins dense au sud du Groenland car elle se mélange à l’eau douce issue de la fonte de la calotte glaciaire du Groenland. Cet apport d’eau douce ralentit le glissement des eaux du Gulf Stream vers les profondeurs de l’océan. ".

Des hélicoptères figés en plein vol et qui s’écrasent sur le sol, sous l’effet d’un blizzard glacial, c’est l’une des nombreuses scènes marquantes du film 'Le jour d’après' du réalisateur américain Roland Emmerich. Dans son scénario, il imagine l’interruption soudaine du Gulf Stream et l’installation d’une ère glaciaire sous nos latitudes. Ce qui frappe, avant tout, c’est la soudaineté des événements. De l’avis unanime de tous les experts que nous avons contactés, cette glaciation brusque est tout simplement impossible car si le Gulf Stream ralentit, en ce moment, il ne va pas s’arrêter du jour au lendemain. Et sans doute pas avant la fin de ce siècle. Quant à ses conséquences, elles seraient certainement moins effrayantes que celles montrées dans ce film catastrophe. Pour le comprendre, il faut revenir à la genèse du Gulf Stream.

Un Gulf Stream ralentit et pourrait à terme s’arrêter, quelles conséquences en Europe ?

C’est l’une des rares vérités du film. Elle se repose sur ce qu’il s’est passé, il y a 12.000 ans. A l’époque, il existait au départ trois calottes glaciaires situées l’une en Sibérie et en Norvège, une autre calotte centrée sur l’Amérique du Nord appelée la Laurentide et enfin la calotte glaciaire du Groenland. Le glaciologue de l’ULB Jean-Louis Tison nous rappelle qu’à cette période, la Terre sortait d’une ère glaciaire importante qui a culminé à -20.000 ans. Mais le réchauffement progressif de la terre qui s’en est suivi, n’a pas eu les effets escomptés dans l’hémisphère nord : "Les trois calottes ont fondu en même temps et ont largement contribué à l’apport d’eau douce dans l’Atlantique. Ça a provoqué l’interruption du Gulf Stream. En pleine phase de réchauffement, les températures ont replongé de 7° à 8°sous nos latitudes ; C’est aussi à cette période que le détroit de Béring était accessible à pied. "

Si ce scénario a bel et bien eu lieu, il y a 12.000 ans, cet expert est convaincu qu’il ne se reproduira plus de cette manière : "Les modèles montrent que les conditions sont très différentes. La seule calotte glaciaire qui subsiste aujourd’hui, c’est le Groenland. L’apport d’eau douce sera moins important qu’il y a 12.000 ans. Même s’il reste encore le Groenland, le réchauffement anthropique (provoqué par l’homme) ne va pas provoquer un effet du même type qu’il y a 12.000."

Nos deux autres experts ne sont pas alarmistes non plus. Selon Jean-Pascal Van Ypersele, il y aurait moins de chaleur sous nos latitudes que dans le reste du monde. Grosso modo, le réchauffement climatique se ressentirait moins en Europe en raison de l’effet inverse du Gulf Stream. Jean-Pascal Van Ypersele souligne : "la diminution des températures provoquée par le ralentissement voire l’arrêt du Gulf stream serait en grosse partie compensée par une hausse des températures sur l’ensemble de la planète."

Xavier Fetweis surenchérit : "Si le Gulf Stream ralentit, la dynamique atmosphérique va aussi ralentir. Ça risque de créer des blocages anticycloniques prolongés comme l’épisode que nous avons connu récemment cet hiver. Mais ce qui est vrai en hiver, est aussi vrai pour l’été. Donc, ça risque de générer des périodes de canicule prolongées en été. Donc, en résumé, nous risquons d’avoir des hivers plus froids et des étés plus chauds ".

3° de réchauffement global de la planète : le point de bascule pour avoir un Groenland totalement dépouillé de sa calotte glaciaire

L’étude parue dans Nature sur le ralentissement du Gulf Stream est sortie un peu avant une étude internationale toute récente, coréalisée par Jean-Louis Tison, glaciologue à l’ULB. Avec plusieurs collègues étrangers, il a analysé des carottes de sédiment glaciaire extraites en 1966 au Groenland par des scientifiques de l’armée américaine. Oubliées pendant longtemps, ces carottes révèlent des informations inédites sur le Groenland. On y a retrouvé des sédiments issus de moraines datées d’un million d’années dans lesquels subsistaient des restes de végétaux (feuilles, racines d’arbres) très bien préservés. Il y avait donc un paysage de toundra avec quelques arbres avant que la calotte glaciaire ne revienne. Les températures étaient beaucoup plus élevées entre 3° et 5° plus élevées car la fonte de la calotte glaciaire a eu pour effet de faire fondre le relief glaciaire du Groenland. Alors que le réchauffement global de la terre était de 1,5° à 3°, les températures sont plus élevées au niveau du Groenland sous l’effet d’une perte d’altitude. Sans sa calotte glaciaire, le Groenland est 1000 mètres plus bas.

Selon Jean-Louis Tison, il pourrait y avoir un seuil de température globale de réchauffement de la terre de 3° qui aurait pour conséquence la disparition totale de la calotte glaciaire au Groenland. Le niveau de l’eau des océans augmenterait de sept mètres. Des côtes et des villes côtières menacées par le relèvement du niveau des océans, voilà un vrai problème à l’avenir.

Quant à un scénario d’ère glaciaire tel que décrit dans le film 'Le jour d’après', aucun expert n’y croit vraiment. C’est juste une façon de se donner froid dans le dos.