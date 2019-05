Le guichet central pour les victimes de terrorisme devrait bientôt voir le jour

On en parlait depuis longtemps, les victimes d’attentats et leurs familles le réclamaient, la commission attentat l’avait préconisé, il va, enfin, bientôt voir le jour. Il s’agit du guichet unique. Qu’est-ce que c’est ? Les victimes d’un attentat terroriste ou de catastrophes majeures pourront s’adresser à un seul point de contact central pour leur suivi. Jusqu’à présent, les victimes étaient souvent ballottées d’un service à l’autre pour trouver l’aide et l’assistance nécessaire que ce soit pour des soins mais aussi en ce qui concerne les aides financières.

Le parquet fédéral, en concertation avec les communautés française, flamande et germanophone, aura les capacités d’activer ce guichet central en cas d’attaque ou de catastrophe majeure. Les victimes pourront donc rapidement être mises en contact avec les différents services d’aide et de prise en charge. Ce guichet permettra de guider les victimes dans leurs démarches.

Plusieurs moyens d’accès

Différentes manières s’offriront aux victimes comme un site internet, une adresse mail ou encore un numéro de téléphone. Les victimes pourront s’enregistrer comme tel et poser leurs questions sur les démarches à entreprendre et les différentes aides mises à disposition. Une personne de référence pourra leur être désignée. Les victimes étrangères auront également accès à ce guichet.

Cette initiative est portée notamment par le ministre de la Justice, Koen Geens. « La création d’un guichet central permettra aux victimes d’attentats et de catastrophes majeures de savoir plus rapidement où trouver l’aide et les informations adéquates. Nous pouvons ainsi mieux soutenir les victimes. »

Une demande récurrente

Ce guichet central était demandé depuis longtemps par les associations de victimes des attentats du 22 mars mais il faisait aussi partie des recommandations de la commission d’enquête sur les attentats. Une réponse est donc apportée aujourd’hui par les différents niveaux de pouvoir. « La multiplicité des acteurs et le morcellement des compétences dans la prise en charge des victimes ont engendré, notamment lors des attentats de Bruxelles, une confusion ou un manque de lisibilité chez les victimes. Il était donc indispensable de mettre sur pied ce « guichet central » qui centralise toutes les informations à destination des victimes de manière à mieux les accompagner » souligne le Ministre des maisons de justice de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Rachid Madrane.

Mais quand ce guichet central verra-t-il le jour ? Avec quel budget ? Ces questions doivent encore être tranchées. Si on se réjouit de cette avancée du côté des victimes, on attend de voir les suites concrètes. « C’est un grand pas en avant et quelque chose que l’on demandait depuis longtemps. Mais il faut aussi être réaliste. Le protocole existe mais je pense qu’il ne sera actif que d’ici quelques mois, probablement à la fin de l’année » précise Philippe Vansteenkiste, le président de l’association d’aide aux victimes V-Europe. A noter que cette annonce tombe un jour symbolique.

En effet, ce vendredi, cela fait 5 ans que la Belgique a été touchée, pour la première fois, par une attaque terroriste. C’était au Musée Juif de Belgique. Ce guichet central est donc un premier pas. Reste à voir quand précisément il verra réellement le jour…