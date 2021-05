Le groupe Facebook "Comme un seul homme derrière Jürgen" supprimé de la plateforme

Selon la VRT, depuis ce matin, le groupe Facebook "As 1 man behind Jürgen", "comme un seul homme derrière Jürgen" ne se trouve plus sur la plateforme de médias sociaux.

Le groupe, qui atteignait 50.000 membres, et qui s’était formé la semaine dernière pour montrer son soutien au soldat recherché s’est volatilisé. Et c’est Facebook qui l’a supprimé. Selon un porte-parole, cité par la VRT, "les contenus, groupes et pages louant ou soutenant des terroristes, comme Jürgen Conings, ne sont pas autorisés sur Facebook ou Instagram. Nous avons supprimé ce groupe parce qu’il violait notre politique concernant les individus dangereux et les organisations".

Pas le seul groupe

Ce groupe n’est pas le seul sur les réseaux sociaux à soutenir le militaire, mais il était le premier, et celui qui rassemblait le plus de membres. Des membres qui se sont retrouvés lors de diverses marches le week-end dernier à Maasmechelen, en soutien au fugitif.

Une centaine de personnes avaient encore participé ce lundi à la troisième marche de soutien au militaire extrémiste. La marche a eu lieu au départ de l’une des portes d’accès au Parc national de Haute Campine, où les recherches pour retrouver le fugitif sont désormais terminées, et rassemblait, selon l’initiateur de celle-ci des participants "de tous horizons". Un rassemblement aussi calme que les précédents.

Depuis la suppression du groupe sur Facebook, ses administrateurs ont créé une nouvelle page, qui compterait à ce stade près de 1000 membres.

Jürgen Conings est toujours introuvable à l’heure qu’il est.