Le grand retour du masque anti-Covid : pourquoi ce n’est pas juste une mesurette

Mais alors que l’incidence était depuis le début de l’été la plus forte à Bruxelles, moins vaccinée, et la plus basse en Flandre, très vaccinée, on peut voir à partir d’octobre que les contaminations ont augmenté plus vite dans le Nord du pays, et plus doucement dans la capitale. Au point que début novembre, la situation s’est complètement inversée : c’est dans la capitale qu’on observe la plus basse incidence, et en Flandre qu’elle est désormais la plus haute, bien au-dessus des autres régions.

Plusieurs éléments ont pu jouer : une perte d’efficacité au fil du temps du vaccin contre la transmission, l’extension du Covid Safe Ticket à Bruxelles à la mi-octobre, mais ce qui est le plus spécifique à la Flandre en octobre, ça reste l’abandon de l’obligation du port du masque dans les espaces intérieurs. Un relâchement décidé parce que les autorités avaient toute confiance dans le haut taux de vaccination pour réduire suffisamment les transmissions, alors que celui-ci ne s’est pas avéré suffisant.