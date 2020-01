Le grand retour du bug de l'an 2000 (et des problèmes qui vont avec)

C'est le très sérieux magazine scientifique britannique New Scientist qui l'annonce dans ses colonnes, nous n'en aurions pas fini avec le bug de 2000. Pire, le 1er janvier 2020 il aurait été à l'origine du plantage de beaucoup d'ordinateurs, parcmètres, systèmes de paiement, caisses enregistreuses et autres dispositifs électroniques de par le monde. En cause, le subterfuge utilisé fin du siècle dernier afin de contourner le fameux bug de l'an 2000.