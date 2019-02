Le Grand Oral de Zineb El Rhazoui (ex Charlie Hebdo): "Le devoir de l'ouvrir grand comme ça !"

Journaliste et ancienne membre de Charlie Hebdo, Zineb El Rhazoui est l’invitée du Grand Oral RTBF/Le Soir ce samedi 16 février sur La Première et ce dimanche 17 février sur La Trois. En ce jour de foire du livre de Bruxelles, elle parle des libertés. La journaliste vit depuis plus de quatre ans sous protection policière.

Présente à la foire du livre de Bruxelles, elle est d’abord interrogée sur la liberté d’écrire, de dire et de penser. La femme la plus protégée de France estime que sa situation l’oblige à s’exprimer. « J’ai le devoir de l’ouvrir grand comme ça ».

Depuis le 14 février, la foire du livre de Bruxelles bat son plein et ce jusqu’à ce dimanche 17. L’invité d’honneur de cet événement est le romancier algérien Boualem Sansal. Un auteur pour lequel l’invitée du Grand oral a la plus grande admiration. « C’est un homme d’une intelligence rare et d’un courage inouï. Il vit en Algérie et continue d’être l’une des voix les plus brillantes dans le monde sur ce combat crucial pour nous. 'Nous', les gens nés sous l’étiquette 'Islam', qui n’ont pas eu le choix d’être musulman ou pas, nous dont on interdit de quitter cette religion qui viole nos droits. C’est un combat de dignité, de vie ou de mort pour beaucoup d’entre nous. Boualem Sansal le mène remarquablement ».

Zineb El Rhazoui commente aussi les accusations portées contre sa maison d’édition « Ring ». L’éditeur est accusé de publier des auteurs de droite extrême ou encore climatosceptiques. Est-elle touchée par ces accusations ? « Je fais très attention avec le mot fachosphère. Aujourd’hui, toute personne qui s’avise de critiquer l’Islam est systématiquement accusée d’être un facho. Nous en avons fait l’expérience avec Charlie Hebdo ». Il lui est souvent demandé de se justifier par rapport aux auteurs publiés chez Ring. Elle s’interroge sur ce procédé. « Accuse-t-on les éditeurs de Tariq Ramadan d’être des frères musulmans ? ». Pour Zineb El Rhazoui, il reste à prouver les accusations formulées contre Ring. Elle ajoute : « Avec Ring, personne ne s’est jamais mêlé du contenu éditorial de mon livre, j’ai eu une liberté totale ».

Elle a dit

« L’islam interdit aux messieurs de porter la soie, de porter l’or et l’argent et de montrer la partie qui va du haut du nombril jusqu’au bas des genoux. Pourtant, on n’a pas quelque chose qui s’appelle le ‘Burkaleçon’! »

Concernant le scandale de la « ligue du LOL » : « Les auteurs de harcèlement en ligne sont rarement à visage découvert. Ils font ça confortablement derrière un pseudo installé dans un divan ».

A propos de son expérience chez Charlie Hebdo : « On ne vérifiait pas la véracité du CV de ceux qui arrivaient chez Charlie Hebdo. Ils arrivaient à la suite d’un combat. Le mien, c’est la laïcité ».

Catherine Moureaux (bourgmestre de Molenbeek) souhaite-t-elle lutter contre la radicalisation ? « Si c’est le cas, nous, libres penseurs et laïcs, nous pouvons l’aider. A sa place, j’éviterais cependant de m’allier avec les communautaristes »

« Ceux qui sont nés dans l’Islam méritent les lumières, ils méritent de s’émanciper du joug de la tradition et de la superstition qui fait régner une chappe de plomb. Théocratie et démocratie ne vont jamais ensemble. »