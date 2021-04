Le Grand-Duché de Luxembourg rouvre ses terrasses ce mercredi... à certaines conditions

Pas question de vous précipiter, puisque les voyages non essentiels restent toujours interdits depuis la Belgique, mais à partir de ce mercredi, les établissements HoReCa du Grand-Duché du Luxembourg sont à nouveau autorisés à accueillir et servir des clients en terrasse... à certaines conditions (outre peut-être une météo plus clémente)

Il s'agit d'un amendement à la "loi pandémie" du Grand-Duché, approuvé le 31 mars dernier. Il prévoit que:

On peut s’installer en terrasse entre 6 et 18 heures

Au maximum deux personnes issues de ménages différents sont autorisées à s’installer à la même table (pas de limite au sein du même foyer)

Le port du masque est obligatoire dès qu’on se déplace

Les clients ne peuvent consommer qu’une fois assis

Les tables doivent être séparées d’un mètre et demi

Cela fait donc beaucoup de conditions quand même, et si cela réjouit la plupart des clients, de nombreux professionnels de l’Horeca continuent avec insistance à réclamer la réouverture complète du secteur.

Signalons que le Luxembourg est dans une situation sanitaire assez comparable à celle de la Belgique en ce qui concerne le nombre de décès et de cas détectés. Mais on y teste beaucoup plus, et le taux de positivité y est donc beaucoup plus bas.