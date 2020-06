Le gouvernement flamand en crise après le forcing de Bart Somers pour introduire des tests de discrimination

Les tests de discrimination font l'objet de vives tensions entre les partenaires de la majorité flamande ces derniers jours. La N-VA et le CD&V s'y opposent alors que l'Open Vld, par l'intermédiaire du ministre Bart Somers, tente le forcing en encourageant les communes à appliquer ces plans.

Mercredi, le Parlement flamand a adopté une résolution pour lutter contre les discriminations sur le marché de l'immobilier. Parmi les propositions, on retrouve un système visant à recenser les faits de discrimination et de racisme. Mais pas de trace concrète de tests de discriminations qui consistent en des demandes fictives de visites de logement pour vérifier si les employeurs ou les propriétaires discriminent.

Mésentente au sein de la majorité flamande

Alors que la N-VA et le CD&V s'opposent à ce genre de tests, l'Open Vld (le troisième partenaire du gouvernement flamand) veut les mettre en place coûte que coûte. À défaut d'un accord au niveau flamand, le ministre Bart Somers utilise ses compétences des pouvoirs locaux et de l'intégration, pour quand même faire avancer le dossier.

Gand, Bruxelles, Malines... différentes communes belges appliquent déjà ces tests de discrimination. C'est d'ailleurs à Malines, la commune où Bart Somers est bourgmestre depuis 2001, qu'une conférence de presse s'est tenue pour exposer les résultats des tests pratiques dans cette commune.

Le ministre flamand Open Vld y était présent et en a profité pour indiquer qu'il comptait introduire des tests de discrimination dans toute la Flandre, mais via le niveau local. L'Agence flamande pour l'intégration mettrait alors du personnel à la disposition des villes et des communes qui prendraient une telle initiative, afin de les soutenir dans leurs efforts. "Les tests de discrimination ne sont pas la panacée. Il faut une approche globale, mais une utilisation raisonnable de ces tests peut faire une différence substantielle", estime Bart Somers.

Le ministre libéral veut ainsi libérer de l'argent pour organiser des tests de discrimination dans toute la Flandre avec des partenaires universitaires.

Réunion de crise

À la suite de cette annonce, le gouvernement flamand va tenir une réunion de crise sur le dossier ce vendredi. Cela montre à quel point le dossier est sensible au sein de la coalition flamande.