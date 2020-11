Le chef-d’œuvre de l’architecte gantois Lodewijk Roelandt possède un intérieur riche : la salle d’opéra, la salle de bal et la salle de concert sont l’œuvre des décorateurs parisiens J. Philastre et Ch. Cambon.

Le gouvernement flamand a annoncé vendredi le déblocage de 67,3 millions d’euros pour la restauration de l’opéra de Gand, un monument de 1840 dont l’acoustique, le confort et l’architecture doivent être globalement repensés.

Le gouvernement flamand débloque 67 millions d'euros pour transformer l'opéra de Gand - © NICOLAS MAETERLINCK - BELGA

La fosse d’orchestre sera agrandie, la hauteur de scène relevée et un nouvel atrium sera construit dans l’opéra rénové. Un nouveau bâtiment accueillera une salle supplémentaire, une salle de répétition et un espace de livraison. Dans une seconde salle plus petite, des spectacles pourront être organisés avec vue sur la ville.

Les travaux devraient démarrer en 2024 dans l’espoir d’une inauguration en 2028. Le coût des travaux devrait s’élever à 112,22 millions d’euros.