Le général-major Pierre Gérard investi comme nouveau commandant de la composante Terre

Le général-major Pierre Gérard, un chasseur ardennais d'origine, a été investi vendredi comme nouveau commandant de la composante Terre, numériquement la plus importante des quatre que compte l'armée belge, succédant au général-major Marc Thys.

La passation de témoin s'est déroulée lors d'une cérémonie militaire à Bourg-Léopold (Limbourg), l'une des principales garnisons de la composante Terre.

Le général Gérard, 55 ans, a été durant deux ans, jusque début septembre, "Deputy Commander" (DCOM, c'est à dire "numéro deux" du Corps européen ou Eurocorps) installé à Strasbourg, dans le nord-est de la France.

Il a succédé au général Thys, qui était le "patron" de la composante Terre - ou "Land Component Commander (LCC) en jargon militaire - depuis mars 2017.

Cet officier a été désigné le mois dernier par le chef de la Défense (Chod), le général Marc Compernol, pour prendre la tête d'un groupe de projet (une "équipe de transition") chargée de "démêler certaines situations spécifiques" et de "formuler des propositions afin d'assurer à court et moyen terme la continuité du département" face aux nombreux défis qui l'attendent, dans un contexte financier difficile.

"La Force terrestre est forte de 9.000 hommes et femmes avec une mentalité sans équivalent du 'nous pouvons le faire' ('can-do'), fortement motivés et hautement qualifiés. D'un point de vue de la qualité de son personnel, la Force terrestre est de classe mondiale, c'est ma conviction absolue", a affirmé le général Thys à l'issue de ces 940 jours passés à la tête de la composante Terre.

Le nouveau LCC, le général Gérard, dispose d'une longue expérience opérationnelle. Il a notamment commandé le bataillon des Chasseurs ardennais, caserné à Marche-en-Famenne. Il a aussi été directeur des opérations militaires au sein du cabinet de l'ancien ministre de la Défense, Steven Vandeput, avant de rejoindre l'Eurocorps en 2017.

Il a indiqué vendredi à l'agence Belga vouloir concrétiser le "partenariat stratégique" franco-belge conclu autour du programme CaMo (capacité motorisée ou Scorpion en France), qui vise à renouveler les véhicules de combat terrestres des deux pays par l'achat en commun de plusieurs milliers de blindés à roues - 382 engins 6x6 de type Griffon et 60 véhicules de reconnaissance et de combat Jaguar pour la Belgique et, pour la France, 1.722 Griffon et 248 Jaguar, construits par les entreprises françaises Nexter, Thales et Arquus.

"Cela pourrait se traduire à terme par une hausse par une hausse du niveau d'ambition" en terme d'opérations à l'étranger, actuellement limité pour des raisons budgétaires et de personnel, a ajouté le général Gérard.

Sa nomination entraîne, a souligné un spécialiste du dossier, un rééquilibrage linguistique entre les quatre composantes de l'armée. Deux sont désormais dirigées par un officier néerlandophone (le général-major Fréderik Vansina à la composante Air et l'amiral de division Wim Robberecht à la Marine). Deux autres sont aux mains d'un francophone: la composante Terre, commandée par le général-major Gérard, et l'ex-Service médical, sous les ordres du médecin général-major Pierre Neirinckx.

Le chef de la Défense (Chod) reste un néerlandophone: le général Marc Compernol. Son adjoint, le vice-Chod, le vice-amiral Michel Hofman, est francophone bien qu'habitant Ostende.