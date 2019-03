Le géant Disney rachète la Fox: les fans de super-héros sont aux anges

Générique final sur un deal historique. Le film de l'acquisition du groupe 21th Century Fox par le géant Disney aura duré 17 mois ! Le studio aux grandes oreilles aura finalement mis plus de 71 milliards de dollars sur la table pour s'offrir le groupe mythique. Les studios de cinéma ? Disney ! Ses studios TV ? Disney. Les chaînes du groupe FX et National Geographic ? Disney encore...Objectif de l'intégration de l'essentiel des actifs de Fox ? Permettre à Disney de renforcer son offre de contenus. Grâce à cette acquisition, le géant impose encore un peu plus encore sa position de mastodonte au sein d'Hollywood. A l'époque, l'achat des studios Pixar en 2006 pour la somme de 7 milliards de dollars ou celle de Lucasfilm en 2012 pour 4 milliards de dollars avait déjà fait grand bruit.

Un moment historique

"C'est un moment historique et extraordinaire pour nous - qui créera une valeur sur le long terme pour notre entreprise et nos actionnaires", a déclaré Bob Iger dans un communiqué de presse. "Combiner la richesse des contenus créatifs de Disney et de la 21st Century Fox et de leurs talents avérés crée une entreprise de divertissement global supérieure, bien positionnée pour leader une ère incroyablement dynamique et en train de se transformer."

Mais, aussi franche que soit la satisfaction du PDG de Disney, ce rapprochement pèsera sur l'emploi. Puisque la fusion entre les deux géants devrait engendrer des licenciements. Le chiffre de 4000 pertes d'emploi est évoqué par The Guardian. Pas un mot aujourd'hui sur ces sacrifices. Le groupe Disney s'en est bien abstenu. Mais une partie de la presse américaine croit savoir que ce sont les "doublons" qui sont menacés. On parle de licenciements pour les plus petits postes. Des pertes d'emploi dues à la réorganisation des services en vue du lancement de Disney+. La création de cette plateforme, sur laquelle le géant compte énormément, demande de dégager une lourde manne financière. Disney est désireux de gagner du terrain face à Netflix.

Un catalogue bien étoffé

Au total, la multinationale Disney-Fox réunira près d'un tiers du box-office américain, entre blockbusters et productions plus modestes. Face à ce nouveau monstre de l'industrie cinéma, les analystes se demandent déjà comment vont réagir les autres studios.

Depuis cette annonce, en tout cas, des fans s'enthousiasment. Impatients, déjà, de découvrir les nouveautés issues de cette fusion. Comment le studio va-t-il accompagner ses très nombreuses licences ? C'est l'inconnue. En dehors des comics, Disney s'est offert les franchises Titanic, Avatar, Simpsons, Alien mais aussi Predator, Die Hard ou encore La planète des Singes, autant de titres qui ont fait la gloire et la fortune de la Fox. Soit un catalogue immense.

L'immense attente des fans de Comics

En 2009, Disney avait déjà frappé un grand coup en rachetant l’éditeur de comics Marvel, pour quatre milliards de dollars. Pourtant, certains personnages populaires dont Deadpool, les 4 Fantastiques ou les X-Men, dont les droits étaient détenus par la Fox, leur échappait encore. Grâce à cette fusion, il n'est donc plus impossible de voir de nombreux crossovers faire leur apparition au sein de l'immense Marvel Cinematic Universe. Un seul exemple : il n'est désormais plus impossible de voir un jour les X-men rencontrer les Avengers. Jusqu'ici c'est la Fox qui détenait les droits cinéma de la plus célèbre équipe de mutants. Qu'elle a porté sur grand écran depuis vingt ans à travers six films, auquels il faut ajouter les trois volets de Wolverine. La plus grande attente des fans ? Que le même Wolverine mais aussi Cyclope, Tornade ou Les quatre Fantastiques pourraient croiser le chemin des Avengers. Disney aurait tort de passer à côté : "Anvengers VS X-Men" est l'une des sagas les plus vendues en comic-book ces dix dernières années.

Enfin, l’intérêt de cette fusion réside aussi dans les importantes retombées marketing générées par des licences de super-héros dont Disney ne jouissait pas des droits. Grâce à la transformation du groupe en un géant des médias et du divertissement, l'hégémonie de la maison de Mickey ne fait que commencer.