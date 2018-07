Le gaspillage alimentaire, une fatalité?

Au niveau européen, la Belgique est le deuxième plus mauvais élève en matière de gaspillage alimentaire, avec 345kg de nourriture gaspillée par personne et par an. Cela fait presque un kilo par jour de nourriture par Belge qui finit à la poubelle!

Nous ne sommes pas entièrement responsables de tout ce gaspillage : de nombreux acteurs de la chaine alimentaire, de la production à la distribution, sont concernés. Mais comment expliquer qu'en 2018, alors que la famine sévit dans certaines régions du monde, on jette autant de nourriture en Europe?

Pourquoi gaspille-t-on autant en Belgique? Quelles mesures sont prises au niveau politique, chez nous? Comment le secteur de la distribution s'investit-il dans ce domaine? Que peut-on faire au niveau individuel? Faut-il abandonner le principe des dates de péremption?

Pour en parler, Marie Vancutsem reçoit autour de la table de "Débats Première" ce jeudi 12 juillet en direct dès 12h sur La Première, Alice Codsi, co-fondatrice de Foodwin, Alicia Pereira, membre de l’association Zero Waste Belgium, Charles Petit, responsable de Comeos Wallonie/ Bruxelles et Marteen De Hauw de l’application Too good to go.