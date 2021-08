Le furet, un tueur de rats très convoité par certaines communes : "C'est un impitoyable prédateur naturel"

C’est un habitant qu’aucune commune ne souhaite accueillir sur son territoire : le rat s’est pourtant installé dans de nombreuses villes et quartiers et il y prolifère allègrement, au grand désespoir des riverains et des services communaux. Ceux-ci sont souvent désarmés, craignant de poser des pièges ou des produits toxiques dans des lieux publics comme les parcs et autres espaces verts où pullulent les rongeurs. A Etterbeek, en région bruxelloise, on utilise une méthode qui a fait ses preuves et qui récolte peu de critiques, c’est le furet, un animal qui ressemble à une peluche mais qui est un terrible tueur de rats. Nous avons suivi Jean, un employé communal qui en a dressé plusieurs et qui mène la chasse aux nuisibles depuis dix ans.

Plus efficace que les pièges et le poison

On estime généralement que Bruxelles compte deux millions de rats, soit deux par Bruxellois. Ils élisent domicile dans les endroits humides, discrets où la nourriture est disponible c’est-à-dire les caves, les égouts ou les parcs publics, se nourrissant notamment du pain offert par les passants aux canards ou aux pigeons. A part quelques amoureux des rongeurs, ils inspirent surtout dégoût et méfiance, sans parler des dégâts qu’ils occasionnent. Comment s’en débarrasser ? Pièges, poison, c’est un véritable casse-tête pour les communes qui ont peur de causer des dégâts collatéraux, par exemple aux animaux de compagnie. A Etterbeek, on mise depuis dix ans sur les furets de Jean De Marcken. Cet employé communal passionné de nature possède de nombreux animaux dont une véritable armée de furets qu’il a dressés. "Le furet est un impitoyable prédateur naturel. Il est puissant et élancé, il se faufile facilement dans les terriers et les repaires de rats, il les poursuit et ne leur laisse aucune chance, sa technique est infaillible : mordre à la base du crâne et détruire le cervelet, ce qui paralyse la proie et la tue quasi instantanément", détaille-t-il.

Un massacre invisible puisqu’il se passe sous terre

Nous avons assisté à une séance de chasse au square de Léopoldville. Jean introduit son furet dans un terrier et il rebouche ensuite le trou avec un bâton, laissant son protégé accomplir sa mission, à savoir éliminer tous les rongeurs présents dans le dédale de galeries. "Tout se passe sous terre, le furet poursuit les rats à leur odeur, il les tue et rassemble les dépouilles en un endroit du terrier comme s’il constituait une réserve, à l’image des écureuils qui stockent leur noix. Il ne ressort du trou qu’une fois tous les rats morts mais il n’en ramène pas à la surface. Ici, en une demi-heure, j’estime qu’il a dû en neutraliser une dizaine, mais au total mes sept furets en ont chacun des centaines à leur actif." Bien sûr, il y a des ratés, des rats parviennent parfois à trouver une sortie de secours et à s’échapper. Dans ce cas, Jean emmène de temps en temps un chien qui rattrape les fuyards mais c’est délicat car la mise à mort se fait parfois en public, ce qui crée évidemment un malaise. "Je pourrais utiliser une fouine, elle est encore plus vorace que le furet mais elle est trop grosse pour se déplacer dans les galeries étroites."

"Le rat se défend face au furet mais il n’a aucune chance"

Le rat est un rongeur, il est équipé d’une solide dentition, pourtant le combat avec le furet est inégal, Jean le confirme : "Contrairement au furet, le rat n’attaque pas, et ça vaut contre les humains aussi, il ne fait que se défendre s’il est acculé. Alors, il peut mordre cruellement mais face au furet, c’est perdu d’avance car le furet a une peau épaisse et surtout il a des mâchoires d’acier." Jean possède actuellement sept furets capables d’intervenir efficacement. Il les a dressés à coups d’appâts et de balades. "Dans les habitations, l’efficacité des furets approche les 100%. Sur une semaine, j’interviens deux ou trois fois chez des particuliers. Sinon, je m’occupe des espaces publics mais pas seulement des rats puisque je suis aussi chargé de la chasse aux autres nuisibles dans la commune." Pour le bourgmestre Vincent De Wolf, c’est en tout cas une solution idéale : "Le furet est un moyen naturel, plus doux que le poison et conforme à la loi. Et il permet de répondre aux plaintes récurrentes des habitants des quartiers infestés." Des habitants qui assistent souvent aux opérations et qui remercient Jean de l’intervention de ses furets. Parfois même ils lui donnent un coup de main comme ce riverain qui a lui-même pourchassé et attrapé un rat qui avait échappé à l’appétit d’un furet.