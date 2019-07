Le funiculaire de Spa, à nouveau en état de marche !

C’est une excellente nouvelle pour la ville de Spa : son emblématique funiculaire fonctionne à nouveau depuis ce mercredi matin, après avoir passé près d’un mois à l’arrêt.

Pour la directrice d’Aqualis, tout finit bien : "Nous avions mis le funiculaire à l’arrêt par pure précaution. Les rails ont certes légèrement bougé, mais cela n’impactait en rien le confort du trajet. En attendant un contrôle poussé, nous avons joué la carte de la sécurité avec le concepteur et SGS, l’organisme de contrôle. Après un nettoyage complet des rails et une analyse de la situation, nous avons un feu vert écarlate pour le remettre en marche", se réjouit Annie Bréver.

Des petits travaux à prévoir

Les rails du funiculaire devront, à moyen terme subir quelques ajustements. Des travaux seront normalement faits avant la fin de l’année, nous dit Annie Bréver, "Ainsi, la qualité du trajet sera vraiment optimale, même si la sécurité est pour l’instant tout à fait conforme".

Un hôtel heureux

Du côté du Radisson Blu Hotel de Spa, une grande satisfaction règne aussi. D’autant que l’établissement bénéficie d’une ligne privée reliant directement l’hôtel, en bas, aux thermes, au sommet : "Les clients font la file pour monter, tout le monde est très heureux", s’exclame Nicolas Lemajeur, directeur des ventes au Radisson.

Les thermes vont de l’avant

Cette mise à l’arrêt n’a pas été sans conséquences pour le centre thermal. Le funiculaire est indéniablement un atout, surtout en période estivale. "Il n’a pas toujours été simple de gérer l’incompréhension du public. On l'a privé d’une facilité très pratique, et nous avons parfois fait face à une certaine frustration. La page sera vite tournée, et nous nous réjouissons de la remise en marche du funiculaire", explique Séverine Philippin, directrice des thermes de Spa.