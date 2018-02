Le froid s'installe mais pas de vortex polaire chez nous

Durant les derniers jours de février et les premiers jours du mois de mars, nos régions vont être exposées à des hautes pressions atmosphériques synonyme de temps sec et de froid de plus en plus vif. C'est la configuration de ce vaste anticyclone hivernal qui explique l'alimentation en air froid.

Cette vaste zone englobera le nord-ouest de l'Europe, la Scandinavie ou encore l'Ouest Russie. Les météorologues ont coutume d'appeler cette situation particulièrement durable un Paris-Moscou.

Attention au ressenti glacial

La Belgique va basculer dans des courants froids de Nord-Est. Les températures vont baisser progressivement ces prochains jours. Les gelées nocturnes vont se généraliser. Concernant les minima, ils devraient avoisiner les -12°C en Ardenne entre la fin du prochain weekend et le début de la semaine. Le vent devrait être assez sensible ce qui aura plusieurs conséquences.

Cela va augmenter nettement la sensation de froid. On pourrait se retrouver avec des températures ressenties parfois proches des -15 à -20 au plus froid de la nuit. Il s'agira de bien se couvrir pour limiter au maximum les effets de ce refroidissement éolien. Attention aux personnes plus sensibles comme les enfants ou encore les personnes âgées. Par contre ce vent assez présent devrait assurer un brassage de l'air dans les basses couches de l'atmosphère, suffisant pour empêcher une grosse dégringolade des températures sous abri, on ne devrait pas atteindre des valeurs telles que -20°C sous abri sur nos régions. Le vent sera donc un élément important à surveiller dans les prévisions météorologiques des prochains jours.