Le Franco-rwandais Muhayimana "pas au courant" de la planification du génocide au Rwanda

Le Franco-rwandais Claude Muhayimana, jugé à Paris pour "complicité" dans le génocide des Tutsi en 1994 au Rwanda, a reconnu mardi l'existence d'un "génocide tutsi" mais indiqué "ne pas être au courant" de sa planification.

M. Muhayimana, 60 ans, qui était en 1994 chauffeur de l'hôtel Guest House à Kibuye (ouest du Rwanda), est accusé de "complicité" de génocide et de crimes contre l'humanité pour avoir "aidé et assisté sciemment" des militaires et des miliciens en assurant à plusieurs reprises leur transport sur les lieux de massacres dans la préfecture de Kibuye, les collines de Karongi, Gitwa et Bisesero.

Lors de la deuxième journée d'audience de ce troisième procès en France lié au génocide des Tutsi, le président de la cour d'assises a demandé à plusieurs reprises à l'accusé s'il reconnaissait le plan d'extermination de la minorité tutsi mené en 1994 au Rwanda.

"Comment vous voyez un simple chauffeur comme moi mettre en œuvre un plan concerté ? Ce n'est pas possible, je n'avais pas autorité", a lancé l'accusé. "Ils ont tué les Tutsi, ils ont chassé les Tutsi, à cause des politiciens", a déclaré M. Muhayimana

Le président a reposé plusieurs fois la même question à l'accusé, qui a semblé décontenancé par l'insistance du président. La défense protestant du fait que la question était confuse pour son client à ce stade du début du procès. "Ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'il y a eu un génocide mais je ne sais pas si il a été planifié", a réitéré M. Muhayimana.

Le génocide, perpétré d'avril à juillet 1994 au Rwanda contre la minorité tutsi, a été orchestré par le régime extrémiste hutu en place à l'époque. Plus de 800.000 personnes ont été exterminées dans des conditions effroyables dans une des pires tragédies du XXe siècle.