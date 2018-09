Le tribunal de police de Bruges a condamné par défaut le footballeur Yassine El Ghanassy (28 ans) à un an de prison ferme. L'ancien international belge avait conduit sa Porsche alors qu'il n'avait écopé d'un retrait de permis. Il a également écopé d'un an de retrait de permis et de 8.400 euros d'amende.

Le joueur peut encore faire appel du jugement.