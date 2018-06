Le football mobilisera près de 800 secouristes de la Croix-Rouge

Les Diables Rouges commenceront ce samedi leurs préparatifs pour la Coupe du monde de football, qui aura lieu en Russie, avec leur premier match de préparation contre le Portugal. La Croix-Rouge mobilisera elle 130 secouristes au stade Roi Baudouin, annonce-t-elle vendredi.

Au total, le Mondial réquisitionnera près de 800 secouristes, voire plus selon la réussite des Belges dans la compétition. La Croix-Rouge se prépare à entrer en action pour le Mondial 2018. Même si la compétition ne débute que le 14 juin, son entrée en scène se fera ce samedi, lors du premier match de préparation des Diables face au Portugal.

13 endroits en Wallonie

Les choses sérieuses démarreront le 18 juin, avec le premier match en compétition de la Belgique face au Panama. Suivront ensuite le match contre la Tunisie le 23 juin et contre l'Angleterre le 28 juin. Pour ces trois matchs, quatre communes bruxelloises installeront des écrans géants: Woluwe-Saint-Pierre, Jette, Molenbeek et Watermael-Boitsfort.

A chaque fois, une cinquantaine de secouristes seront mobilisés, un poste de soins installé et une ambulance restera en stand-by. Un poste de commandement sera mis en place dans les installations de la police. En Wallonie, les secouristes seront présents dans 13 endroits différents: Mouscron, Tournai, Seneffe, Binche, Frasnes-lez-Gosselies, Charleroi, La Louvière, Mons, Gerpinnes, Messancy, Arlon et Liège (Country Hall et stade du Standard).