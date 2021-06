Le fondateur d'Amazon Jeff Bezos se joindra au premier voyage de tourisme spatial de Blue Origin

La fusée Blue Origin de Jeff Bezos, le patron d'Amazon - JT 13h - 30/04/2018 Parlons à présent du rêve un peu fou de l'un des hommes les plus puissants de la planète. Le patron d'Amazon, Jeff Bezos, se lance à la conquête de l'espace avec le lancement réussi d'une première fusée. Le secteur privé est de plus en plus actif dans le secteur spatial.