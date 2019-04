Le FNRS lance le programme ClimAX, pour favoriser les recherches sur le changement climatique

Le Fond national pour la Recherche scientifique (FNRS) lance un programme soutenant les études portant sur le changement climatique, baptisé "ClimAX". Un programme qui bénéficiera d'un socle budgétaire de 5 millions d'euros, provenant de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et qui vise des financements à hauteur de 20 millions d'euros.

L'objectif du programme est de financer des études plus appliquées, plus tournées vers la recherche de solution aux conséquences du changement climatique.

"Ces 20 millions devraient servir à organiser des appels à projets en recherche fondamentale, mais aussi en recherche appliquée, pour pouvoir s’attaquer aux causes et conséquences du réchauffement climatique, explique Véronique Halloin, secrétaire générale du FNRS. C’est-à-dire réaliser des programmes de recherche ambitieux interdisciplinaires, interuniversitaires et internationaux qui permettent d’atteindre des masses critiques, d’avoir toutes les compétences autour de la table, autour des projets, et d’avoir aussi des centres de recherche qui soient impliqués ou des industries via les pôles de compétitivité pour s’attaquer d’une part à la réduction du CO2 dans l’atmosphère - c’est ce qu’on appelle le CO2 captation, etc. - et d’autre part à réduire les émissions de CO2, à contrôler ces émissions et à développer les énergies renouvelables notamment."

"Il est vrai que jusqu’ici nous finançons des projets de recherche, des doctorats, dans des problèmes liés au climat, mais qui s’intéressent effectivement aussi au contrôle, à la compréhension des problèmes climatiques, à la modélisation, à la compréhension de la dynamique climatique, aux transitions économiques ou par exemple aussi à l’impact du climat sur l’immigration. Donc, on a pas mal de projets de ce type-là, alors que les projets avec un aspect peut-être un peu plus appliqué sont moins développés au niveau du FNRS."

Mais d'où vont venir les 15 millions restant pour atteindre ces 20 millions ? "Il nous semble évident que les pouvoirs politiques, aux différents niveaux — fédéral, régional et communautaire — seraient susceptibles de faire un effort. Nous allons aussi solliciter nos autres subventionnaires structurels qui sont la loterie ; la loterie nous finance à hauteur de sept millions d’euros. Et les industriels pourraient aussi être un partenaire financier, voire des mécènes. Par exemple, la Fondation Bill Gates finance des projets au Canada de captation, d’aspiration de CO2 et de revalorisation. Il y a donc aussi des fondations qui pourraient contribuer à cet effort."

Des solutions qui doivent aussi venir du côté scientifique

Partant de la constatation que la mobilisation citoyenne autour du changement climatique a pris une grande ampleur ces derniers mois, spécialement en Belgique, le FNRS lance aussi ce programme pour rappeler que la solution doit aussi venir du côté de la communauté scientifique, à côtés des mesures plus politiques. "On ne donne pas assez de place à la science et à la recherche, qui doivent procurer des solutions."

"La science est nécessaire, mais pas suffisante [pour sauver le climat]. Il y a d’une part la science, la recherche, et d’autre part il y a des décisions politiques et le comportement des gens." Mais la science, via le développement technique et technologique, n'est-elle pas aussi en partie responsable du dérèglement climatique ? "Il est reconnu que les activités humaines ont contribué à ce réchauffement climatique et que ces activités humaines ont été supportées par un développement scientifique. Maintenant, la science essaye depuis longtemps de contrer ces impacts. On parle de chimie verte, on essaye de développer des technologies. Donc oui, la science sera responsable et assumera ses responsabilités."