Plusieurs feux d'artifice annulés en Flandre à cause du vent, celui de Bruxelles maintenu

Vent et feux d'artifice ne font pas bon ménage. De jolies couleurs scintillantes à minuit, il n’en sera donc pas question à Ostende. Le feu d'artifice du nouvel an est annulé. En cause : des rafales de vent attendues jusqu'à 75 km/h à la côte. L'IRM a annoncé un code jaune pour le vent la nuit prochaine en raison du passage près de la Belgique de la tempête Carmen, cette nuit. La police locale d'Ostende a pris cette décision en concertation avec l'IRM et les pompiers.

D'autres villes et communes comme Bruges, Middelkerke, Coxyde et Westende ont également annoncé l'annulation de leurs événements pyrotechniques. La commune côtière de Middelkeke insiste, sur sa page Facebook, pour que les feux d'artifice privés ne soient pas tirés. Anvers et Gand ont, elles, confirmé la tenue de leurs feux d'artifice et Malines prendra une décision plus tard dans la soirée.