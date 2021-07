Le festival Rock Ternat aura lieu avec le Covid Safe Ticket

Le festival de musique Rock Ternat est maintenu et utilisera le Covid Safe Ticket, qui doit lui permettre de vérifier que tout participant est soit vacciné, soit guéri du Covid-19 depuis moins de six mois, soit testé négatif au coronavirus, confirme mardi l'organisateur de l'événement.

Le festival Pukkelpop a annoncé la semaine dernière son annulation, estimant les règles du Covid Safe Ticket - et notamment la durée de validité d'un test PCR négatif réduite à 48 heures - trop contraignantes. Pour Rock Ternat, l'aventure se poursuit. "Nous sommes plus petits que le Pukkelpop et donc plus flexibles pour des ajustements rapides", souligne l'organisateur de l'événement, Lotte Van Gestel.

Entre 3000 et 5000 personnes par jour

Le Covid Safe Ticket peut être utilisé à partir du 13 août pour les événements de plus de 1.500 personnes. L'organisateur du festival brabançon attend cependant encore certains détails sur son application. "Dans les documents officiels, nous lisons notamment que le résultat doit provenir d'un test PCR mais nous avons entendu dans des interviews de Frank Vandenbroucke (le ministre fédéral de la Santé publique, NDLR) que les gouvernements vérifiaient encore si des tests rapides peuvent être utilisés. Ce n'est donc pas encore tout à fait clair."

Rock Ternat a lieu les 27 et 28 août et espère attirer 3.000 à 5.000 personnes par jour. Le festival fait son retour après huit ans d'absence.